Darwin Sales: Quero deixar uma OAB mais forte, inovadora e inclusiva, que valorize cada advogado e seja um exemplo de compromisso com a advocacia e a sociedade

Candidato à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Mossoró, Darwin Sales é advogado com 11 anos de experiência. Natural de Campina Grande, mudou-se para Mossoró em 2008, inspirado pela trajetória de seu pai, advogado desde 1998.

Atuou nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil OAB por 8 anos, seu último trabalho foi a frente da Comissão de Prerrogativas da OAB Mossoró, onde liderou iniciativas como o Plantão de Prerrogativas, a Prerrogativa Itinerante e o projeto Edificando Laços, em apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Com mais de 200 atendimentos a advogados e publicações voltadas às prerrogativas e à proteção das mulheres, Darwin é referência na advocacia local.

Mestrando em Ciências Criminais e autor do livro Pariarcado, que trata da igualdade de gênero, ele é candidato à presidência da OAB Mossoró, propondo uma plataforma focada em saúde mental, capacitação e valorização da advocacia. Sua trajetória reflete compromisso com uma advocacia mais forte, inclusiva e respeitada.

1. O que o levou a ser candidato à presidência da OAB Mossoró?

Ser candidato é a realização de um compromisso com a advocacia, fruto da minha trajetória de 11 anos defendendo as prerrogativas e fortalecendo a classe. Acredito que posso contribuir com inovação e compromisso para uma OAB mais próxima dos advogados e da sociedade.

2. Fale um pouco sobre sua vice.

Minha vice, Jaqueline Dantas, é uma advogada de excelência, com uma trajetória marcada pela dedicação à advocacia e pela defesa dos direitos das mulheres. Sua experiência e visão são essenciais para a nossa chapa e para os projetos que queremos realizar.

3. O que o candidato pretende fazer para aproximar a Ordem da sociedade?

Vamos implementar projetos como campanhas educativas e a promoção de eventos e debates públicos. Queremos que a OAB seja vista como uma instituição acessível e fundamental para a cidadania.

4. Explique o que são prerrogativas e quais são seus projetos para a defesa delas.

As prerrogativas são os direitos que garantem o pleno exercício da advocacia. Pretendemos ampliar o Plantão das Prerrogativas, efetivar a Procuradoria de Prerrogativas que foi criada durante nosso trabalho e intensificar o diálogo com instituições para que nossos direitos sejam respeitados.

5. Quais são suas propostas para as advogadas?

Além da valorização da mulher na advocacia, vamos fortalecer iniciativas como a Ouvidoria da Mulher Advogada, criar espaços adaptados para advogadas mães e promover campanhas de equidade e combate à violência.

6. O que pretende fazer para os jovens advogados?

Criaremos um programa de capacitação prática com cursos de marketing jurídico, oratória, administração de escritório, captação lícita de clientes, além de mentorias e suporte para a inserção no mercado.

7. Quais propostas o candidato tem para os advogados veteranos?

Ofereceremos cursos de atualização tecnológica e acesso facilitado a ferramentas digitais, garantindo que os advogados mais experientes se mantenham competitivos no mercado.

8. Projetos para comarcas que fazem parte da subseção de Mossoró?

Promoveremos programas itinerantes da OAB, fortalecendo o diálogo com os advogados do interior e garantindo que tenham acesso aos mesmos serviços e benefícios da sede.

9. Principais propostas em áreas cruciais para a Ordem:

A valorização das prerrogativas, a saúde mental dos advogados, o fortalecimento das comissões temáticas e a aproximação com universidades para capacitação contínua.

10. Qual legado deseja deixar na OAB Mossoró?

Quero deixar uma OAB mais forte, inovadora e inclusiva, que valorize cada advogado e seja um exemplo de compromisso com a advocacia e a sociedade.

11. Mensagem para os advogados que votarão no dia 25 de novembro:

No dia 25 de novembro, escolha uma OAB que seja verdadeiramente comprometida com você, advogado e advogada. Juntos, podemos construir uma advocacia mais forte e respeitada. 91 é pela Ordem! ⚖️