Daqui a pouco tem a cantora mosssoroense Bia Gurgel no The Voice Kids

Já diz o ditado popular que “filho de peixe, peixinho é”, genética forte e musical, filha da cantora Katharina Gurgel e bisneta da rainha do rádio Glorinha Oliveira, a mossoroense Bia Gurgel (14) se apresentará logo mais no programa global The Voice Kids. Cantando a música “Como Nossos Pais”, do cantor cearense Belchior, imortalizada na voz de Elis Regina, a pequena tentará a primeira virada de cadeiras na etapa de audição às cegas do reality.

Em Mossoró, familiares e amigos já estão se organizando em torcidas pelos quatro cantos da cidade. O programa vai ao ar pela Rede Globo de Televisão a partir das 14h20min, então, vamos todos juntos torcer pela pequena/grande cantora mossoroense.