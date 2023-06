Dados preliminares da pesquisa do Mossoró Cidade Junina apontam criação de mais de quatro mil empregos

AGECOM/UERN

Dados preliminares da pesquisa sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina apontam para boas expectativas por parte dos setores econômicos de hotéis, bares e restaurantes, sobretudo na geração de emprego. Os números apresentados fazem parte de uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Mossoró e Fecomércio/RN e foram obtidos através de pesquisa de campo realizada no período de 29 de maio a 02 de junho de 2023.⁣

⁣

A pesquisa é liderada pela Faculdade de Ciências Econômicas (Facem), tendo à frente o professor Leovigildo Cavalcanti. A Uern fará a pesquisa pré-evento e pós-evento.⁣

⁣

Foram detectados neste período de pré-evento a criação de 4.841 empregos diretos/indiretos nos setores de hotelaria, bares, montagem, permissionários e ambulantes, dentre outros. O volume de investimentos do Setor Hoteleiro/Bares/Restaurantes/Similares para o MCJ 2023 foi de aproximadamente R$ 4,5 milhões. ⁣

⁣

Foram visitados e entrevistados 23 empreendimentos turísticos (Hotéis/Pousadas/Albergues) no município de Mossoró, sendo verificada a disponibilização para o turista de um total de 1.192 apartamentos e 2.8111 leitos.⁣

⁣

O evento do MCJ 2023 movimentou o setor hoteleiro, gerando a contratação direta de 78 colaboradores. Um fator positivo quanto à antecipação da programação e atrações artísticas contratadas (em relação ao ano passado), foram os investimentos realizados (insumos, equipamentos, reformas, ampliação e contratação de terceiros) pelo setor, atingindo o montante aproximado de RS 2 milhões, o dobro do valor aferido no ano de 2022.⁣

⁣Além do setor hoteleiro, a equipe visitou e entrevistou 45 quadrilhas e 55 restaurantes/bares situados à Praça da Convivência, e em quiosques do Porcino Shopping, do Eco Park Food, International Drive e arredores. Apesar dos elogios, os representantes dos bares e restaurantes pontuaram algumas insatisfações. Por exemplo, a reabertura da Praça da Convivência, de inquestionável importância, embora próspera, não foi totalmente finalizada. Dessa maneira, em alguns locais, a véspera da abertura do evento foi marcada por uma corrida contra o tempo, envolvendo chegada de equipamentos e reajustes nas infraestruturas.

A finalidade da pesquisa pré-evento é a percepção e identificação dos investimentos, considerando a crescente demanda durante o período do evento. Aplicações referentes, principalmente, em infraestruturas, equipamentos, insumos, contratação de serviços terceirizados e a inserção de serviços.

A segunda parte da atividade deve ser realizada após o encerramento do evento, entre 26 de junho a 30 de junho, e serão revisitados os relativos ambientes, possibilitando a comprovação ou alteração das informações já coletadas.