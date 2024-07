DA POLÍTICA DEMOCRÁTICA AO ESPÍRITO DE CORRUPÇÃO DOMINANTE. – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Ao longo da história humana, a política democrática sempre foi o único meio de encontrar um ponto comum para a sobrevivência e para o equilíbrio social. Foi assim na Grécia de Aristóteles e é assim em nossos dias.

Mais tarde, a França, tomada pelo espírito de democracia, eclodiu a revolução que lançou para o mundo as bases de uma sociedade moderna e democrática, ao anunciar os três pilares, que são: liberdade, igualdade e fraternidade. Que, logo, encontrou guarida em outros países, provocando uma mudança mundial no pensamento científico, ético e moral.

A ideia central do sistema democrático seria que todos participassem em pé de igualdade de condições, tanto para votar quanto para ser votado. E assim, o poder emanaria do povo pela livre escolha de seus pares em nome da governança do bem público. Os eleitos pelo sufrágio universal tinham com obrigação a transformação das propostas lançadas em realidade para o bem da coletividade, desenvolvimento econômico e aprimoramento social.

Contudo, no mundo atual, o que percebemos é que a democracia está doente e sem rumo. Visto que os interesses político-partidários vêm avançando nas liberdades individuais e coletivas, assim como dominando o capital político, econômico-financeiro em busca de perpetuação no poder. Distribuindo privilégios, vantagens e valores em troca do voto e da consciência social.

Qualquer cidadão de bem sente repulsa ao ver o grau de corrupção instalada no centro do poder político. Onde as campanhas eleitorais são recheadas de verbas públicas, privilégios nas instituições públicas e distribuição de bens e valores pelos famosos cabos eleitorais que agem de forma inescrupulosa.

As eleições, que deveriam ser democráticas, tornara-se um ciclo maldoso e vicioso interminável. Que vem gerando, anos após anos, péssimos e medíocres políticos que são eleitos pelos votos inconscientes e inconsequentes que deságuam na miséria, insegurança e no abandono dos mais pobres.

Qualquer pessoa, por mais simples ou leiga que seja, sabe que o único caminho para a sobrevivência da democracia é a educação de qualidade. A qual deve ser ampla, irrestrita, promovida pelo Estado com inteira participação popular.

Enquanto a população não tomar consciência do seu verdadeiro papel na sociedade democrática, teremos que ver a manipulação de políticas públicas, a destruição de instituições sérias e a quebra de regras e procedimentos legais em nome de grupos corruptos que usam e abusam da sua posição no poder. Criando uma verdadeira casta de poderosos familiares que dominam as políticas locais, estaduais e até a nacional.

Há curto e a longo prazo, temos um resultado desastroso do ciclo ininterrupto da corrupção. Pois, ela se apropria dos bens públicos, dos serviços coletivos e das verbas públicas para se locupletar. Surgindo assim, o nepotismo, a propina, a extorsão, a compra e a venda influência e as fraudes de todos os estilos.

Portanto, a usurpação da sociedade por meios escusos e inidôneos vem destruindo a ideia de sociedade participativa e colaborativa. Por outro lado, cabe a sociedade repudiar qualquer tipo de conluio para desviar, tirar vantagem ou mesmo usurpar as verbas públicas em benefício próprio, ou de terceiros. Assim como, exigir das autoridades a punição dos fraldares da república.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo