Custo médio por metro quadrado no Rio Grande do Norte é o menor do país

O custo por metro quadrado no estado do Rio Grande do Norte subiu para R$ 1.319,17 reais em dezembro de 2021, valor inferior ao nacional (R$1.514,52 reais). Com o resultado, o estado registra pelo sexto mês consecutivo o menor custo de construção civil do país, segundo dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi) do IBGE.

Esse custo é composto pelo preço do componente material (R$ 827,82 reais) e pelo preço da mão-de-obra (R$ 491,35 reais). Em relação aos materiais, o estado potiguar teve o menor valor em comparação com os demais entes federativos. Na mão-de-obra, o estado potiguar aparece como o terceiro menor valor do país.

O Índice da Construção Civil registrou uma variação em dezembro de 0,38% no RN, terminando o ano como a segunda menor taxa mensal para o RN, perdendo apenas para setembro (0,29%). Esse índice monitora as mudanças do custo do metro quadrado em valores percentuais.

Apesar disso, a variação percentual acumulada no ano de 2021 no RN foi de 16,7%, valor quase duas vezes maior que o acumulado de 2020 (8,5%) para o mesmo mês de dezembro. Ademais, o estado do RN ficou abaixo do acumulado nacional (18,6%) e à frente, no Nordeste, apenas da Paraíba (16,6%) e Piauí (14,3%).

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.

Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.