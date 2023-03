Custo da cesta básica cresce em Mossoró e Caraúbas; reduz em Angicos e Pau dos Ferros

Comunicação UFERSA

No mês de fevereiro, o custo médio da cesta básica essencial individual (CBEI) nos municípios de Mossoró e Caraúbas apresentou aumento, respectivamente, de 1,2% e 1,4%. No mesmo período, os municípios de Angicos e Pau dos Ferros apresentaram, para a mesma cesta de itens, redução no custo médio de -0,5% e -4,3%, respectivamente. A cesta básica essencial é composta por 12 itens que compõem de consumo mensal de um indivíduo.

Em Mossoró o valor médio da cesta básica essencial em fevereiro foi de R$ 547,16, sendo que a diferença entre a cesta mais cara e a mais barata é R$127,47. A Zona Sul foi a região que proporcionou a maior média de valor de CBEI em fevereiro (R$ 588,89), enquanto a Zona Norte foi a que apresentou o menor valor (R$ 517,64). Os itens que apresentaram maiores aumentos no mês foram: Banana (8,1%), Farinha (7,4%) e Tomate (3,4%). Com relação aos itens com maiores reduções de preço destaca-se: Açúcar (-2,2%), Carne (1,2%) e Óleo de Soja (-0,7%).

Para o município de Angicos foi observado um valor médio da cesta básica de R$ 551,39, redução de -0,5%. Os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: feijão (+8,8%), margarina (+6,6%) e açúcar (+1,2%). Dos itens que apresentaram redução se destaca farinha (-10%), leite (-4,4%) e café (-2,9%).

Em Caraúbas, o valor médio de cesta básica é de R$ 561,30, alta de 1,4%. Os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: tomate (+22,8%), margarina (+6,8%) e arroz (+2,7%). Dos itens que apresentaram redução se destacam banana (-4,9%), carne (-4,8%) e leite (-4,1%).

No município de Pau dos Ferros a redução de -4,9% levou ao valor da cesta básica de R$506,19 em fevereiro. Os itens que apresentaram um aumento maior em seus preços foram: banana (+4,8%), feijão (+4,4%) e arroz (+4,04%). Os itens que apresentaram redução foram tomate (-18,59%), carne (-6,54%) e óleo (-4,6%).

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de fevereiro de 2023 do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Ufersa que realiza o levantamento nos quatro municípios. Em Mossoró o levantamento é realizado em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mossoró (SEDINT). O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Dr. Thiago Costa e Dra. Cristiane Tabosa, em Angicos pelo professor Dr. José Alderir, em Caraúbas pelo professor Dr. Fabiano Dantas e em Pau dos Ferros pelo professor Dr. Anderson Lemos.