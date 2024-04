Curso gratuito no setor de energia eólica oferece vagas no interior do Rio Grande do Norte

O Senai e duas empresas da área de energias renováveis lançaram um processo seletivo com 56 vagas para o curso gratuito de “Assistente operacional de energia eólica”, distribuídas entre os municípios de Jandaíra, Guamaré e comunidades do entorno.

Segundo o Senai, a região foi contemplada pelo Programa Keep it Local por abranger inúmeros projetos eólicos em desenvolvimento, construção e operação.

Inscrições

Para concorrer a uma vaga no Programa, é preciso ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Outros pré-requisitos estão detalhados no edital. A formação terá duração de 180 horas e será realizada de forma presencial em Jandaíra, com aulas transmitidas online, ao vivo, para Guamaré.

As inscrições são presenciais e sem custos em todos os locais e, dependendo da área, podem ser realizadas até 4 de abril. O curso será ministrado entre os dias 15 de abril e 19 de junho, pelo Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER) do Senai do Rio Grande do Norte, principal centro de formação profissional da instituição voltado ao setor eólico.

A iniciativa é promovida por meio da parceria entre o Senai, a EDP Renováveis (EDPR), empresa de energias renováveis; e a Vestas, empresa de fabricação, venda, instalação e manutenção de turbinas.

Segundo o Senai, o programa oferece bolsas de estudos no Rio Grande do Norte para impulsionar a formação profissional e ampliar as oportunidades de emprego aos moradores que vivem em zonas de baixa densidade populacional.