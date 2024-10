Curso de Medicina da Ufersa recebe nota máxima do MEC

Depois de uma semana in loco na universidade, a equipe de avaliadores atribuiu Conceito 5, um resultado pelo excelente desempenho da instituição nas dimensões de infraestrutura, organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial disponíveis para a formação dos futuros profissionais médicos.

Entre os pontos com maior destaque, o Relatório de Avaliação elenca a organização dos conteúdos ministrados em módulos – que difere do formato de disciplinas tradicionais. Essa proposta permite atividades e avaliações integradoras dos aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociais e ambientais do ser humano e de suas relações com o mundo.

No que se refere ao corpo docente, outra boa avaliação vem do envolvimento com pesquisa, ensino e extensão mantido pelos 58 professores do curso. “Esse corpo docente é relevante para a atuação profissional e acadêmica do discente, fomenta o raciocínio crítico com base em literatura atualizada”, descreve o relatório. Para alcançar esse resultado, os estudantes têm acesso a conteúdo de pesquisas de ponta, incentivo à produção do conhecimento por meio de grupos de tutoria, iniciação científica, TCC’s e publicações.

A estrutura oferecida pela universidade também foi um ponto preponderante para o curso atingir o conceito máximo. Neste sentido, merece pontuar o amplo acervo bibliográfico, disponível no formato físico e digital; os laboratórios didáticos e os direcionados ao ensino para a área da saúde; laboratórios de habilidades e biotérios. A instituição também mantém convênio com três hospitais, nos quais os discentes fazem práticas do internato, e parceria com o município para o desenvolvimento de atividades nas Unidades Básicas de Saúde durante todo curso.