Cruzeiro negocia com Fagner, lateral do Corinthians; veja detalhes

Ativo no mercado, o Cruzeiro negocia com o lateral Fagner, do Corinthians. O jogador tem contrato com o Timão até o final de 2026. A transação seria um empréstimo de uma temporada.

A informação foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo CNN Esportes, que apurou que a negociação está bem adiantada, e apenas uma possível desistência faria com que ela não se concretizasse.

Abrir mão do atleta foi uma opção do próprio técnico do clube paulista, Ramón Díaz, que não pretende contar com o lateral para a próxima temporada.

A tendência é de que Henrique Lemos, filho de Fagner, também mude de ares com o pai. Ainda não tem martelo batido, mas é a maior possibilidade de momento.

O camisa 23 começou 2024 como titular, mas perdeu espaço ao longo da temporada, e Matheuzinho acabou se tornando o dono da posição.

Nos últimos sete jogos, Fagner só foi escalado entre os 11 em uma única partida, contra o Vitória, quando Matheuzinho estava suspenso.

O lateral está no Corinthians desde 2014 e foi um dos pilares da equipe durante muitos anos. Ele disputou 578 partidas, marcou 12 gols e tem cinco títulos: três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019) e dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017).