Cruzeiro confirma contratação de Gabigol

O centroavante Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o novo reforço do Cruzeiro. A Raposa anunciou a contratação do atacante de 28 anos nesta quarta-feira 1º . A oficialização ocorreu após o fim da contagem regressiva feita pelo próprio atleta em canal no YouTube.

A ação gerou muita expectativa na torcida nos últimos dias. Livre no mercado após não ter renovado o contrato com o Flamengo e após ter sido sondado por clubes como o Santos, Gabigol é o quinto reforço cruzeirense para a temporada. Ele assinou por quatro temporadas, até o fim de 2028, e vestirá a camisa 9.

Antes, a Raposa já tinha anunciado o volante Christian (ex-Athletico-PR), o meia Rodriguinho (ex-América-MG) e os atacantes Yannick Bolasie (ex-Criciúma) e Dudu (ex-Palmeiras) como reforços para 2025, quando disputará Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

Fonte: CNN.