Cruzeiro anuncia Paulo Autuori como técnico até fim do Brasileiro

Ainda segundo o comunicado, Fernando Seabra e Vinicius Rovaris formarão a comissão técnica interina na reta final da competição nacional. Neste momento, a Raposa ocupa e 17ª colocação na tabela de classificação, com 37 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O anúncio de Paulo Autuori como treinador interino até o fim do Campeonato Brasileiro é feito dois dias após a demissão de Zé Ricardo, que foi demitido um dia após a derrota para o Coritiba, no Durival de Britto. Essa será a quarta passagem do campeão da Copa Libertadores de 1997 como técnico do clube celeste.

A efetivação de Paulo Autuori como treinador do Cruzeiro já havia sido ventilada em outro momento da temporada. Ele foi cotado como interino até o fim da temporada após a demissão de Pepa, mas negou o primeiro convite.

Passagens de Autuori como técnico do Cruzeiro

Em 1997, Autuori chegou ao Cruzeiro para substituir Oscar Bernardi, que deixou o clube logo no início da Libertadores. Além do título continental, conquistou o Campeonato Mineiro daquele ano.

Já em 1999, dois anos após a saída, o profissional retornou à Toca da Raposa como substituto de Levir Culpi. Sem levantar troféus, foi demitido depois de perder o Mineiro.

Em 2007, quando chegou para a terceira passagem como técnico, Paulo Autuori foi contratado para a vaga de Oswaldo de Oliveira. À época, com uma trajetória semelhante à segunda passagem, se desligou após uma goleada sofrida em um clássico, por 4 a 0, no primeiro jogo da final do Mineiro.

No geral, Autuori comandou o Cruzeiro em 86 jogos oficiais e um amistoso, com 43 vitórias, 21 empates e 23 derrotas, um aproveitamento de 49,4%.

Último trabalho de Autuori como treinador

Antes de ser contratado pelo Cruzeiro, Autuori comandou o Atlético Nacional durante grande parte da temporada. Em 6 de julho, menos de um mês antes de chegar a Belo Horizonte, em 4 de agosto, o profissional pediu o desligamento na Colômbia por “motivos pessoais”.

Autuori decidiu deixar a Colômbia logo após o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores, quando o time se classificou para enfrentar o Racing, da Argentina. Na fase de grupos, o Atlético Nacional terminou como segundo do Grupo H, com 10 pontos, e ficou atrás do Olimpia, com 14.

Neste ano, Autuori foi vice-campeão do Torneio Apertura com os ‘Verdolagas”. Na ocasião, a equipe alviverde foi derrotada pelos Millonarios na final, nos pênaltis.

Ao todo, ele comandou o Atlético Nacional em 34 jogos, com 15 vitórias, 14 empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 57,84%.

Veja comunicado do Cruzeiro

Diretor técnico Paulo Autuori integra Comissão Técnica interina até o Final do Campeonato Brasileiro de 2023

Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Autuori atendeu à solicitação da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube – SAF para integrar interinamente a comissão técnica da equipe principal.

A comissão também será composta por Fernando Seabra e Vinicius Rovaris, que receberão as diretrizes estratégicas do diretor técnico do Cruzeiro. O objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição.