Crochê no verão? Veja 3 vantagens que este material oferece e por que ele faz tanto sucesso nos dias quentes

O crochê tem suas origens no século XIX, quando era utilizado para compor colchas e toalhas. Com o passar dos anos, o material foi popularizado e começou a ser visto como uma forma de autoexpressão, o que fez com que fosse incluído na moda de inúmeras maneiras. Versáteis, personalizadas, charmosas e confortáveis são algumas características das peças de crochê.

Apesar de serem majoritariamente associadas ao inverno, as roupas neste material têm conquistado amantes da moda do mundo inteiro também no verão. Isso porque o crochê pode oferecer um visual leve, respirável, estiloso e criativo, possível em diversas composições e ideal para ser levado até a praia. Tops, vestidos, bolsas, saias, saídas de praias e biquínis de crochê são alguns exemplos de peças que têm sido muito requisitadas nos dias quentes. Separamos alguns dos motivos:

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos principais pontos positivos das peças de crochê, uma vez que, historicamente, são produzidas de modo tradicional por pequenos artesãos que priorizam a qualidade, durabilidade e resistência dos produtos. Geralmente, não são feitas em grande escala e no ritmo acelerado da indústria têxtil, e, por isso, economizam recursos naturais e contribuem para a saúde do planeta.

Expressar a personalidade

Devido à variedade de cores, estilos e modelos, e por serem feitos de modo mais íntimo e caseiro, os itens de crochê costumam ser associados a memórias afetivas, valores culturais e históricos. Dessa forma, são excelentes opções para expressar e comunicar sua personalidade de forma autêntica e divertida, principalmente contando com o auxílio de cores alegres e vibrantes, como amarelo, laranja, azul e rosa.

No verão, por exemplo, ao combinar uma saída de praia de crochê com um brinco chamativo, você compõe um look super criativo e estiloso. Bolsas grandes de crochê, nesta estação, também são muito bem-vindas, visto que, além de serem um ícone da moda que lembra a estética boêmia, são práticas e oferecem a possibilidade de transportar muitos itens. Nos pés, invista em sandálias: elas compõem um lindo contraste com peças de crochê e deixam o look mais fresco.

Um ótimo hobby

Para quem gosta de trabalhar as habilidades manuais, fazer peças de crochê é uma ótima alternativa. Isso porque auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, ao mesmo tempo em que estimula a concentração, a criatividade e o relaxamento. Além disso, a partir do aprendizado da técnica, tem-se a possibilidade não só de produzir peças para si mesmo, mas também de vendê-las e criar um negócio. E o melhor: para começar, não é difícil, é necessário apenas agulha, linhas de crochê e disposição.

Esperamos que nossas dicas tenham sido úteis e que você arrase com looks de crochê no verão de 2025!