CRISTIANE CHAMA A ATENÇÃO PARA IMPORTÂNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À MULHER

Com a proximidade do mês de agosto, ocasião em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos em vigor no Brasil, a deputada Cristiane Dantas (SDD) chamou a atenção nesta quarta-feira (29), durante sessão remota da Assembleia Legislativa, para a importância das políticas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com ela, o atual cenário de isolamento social em razão da pandemia, tem contribuído para o aumento de casos de agressões e feminicídios.

“Estamos nos aproximando do ‘Agosto Lilás’, oportunidade em que anualmente reforçamos as campanhas e medidas contra a violência doméstica. Esse ano, em razão da pandemia, não será possível promover as atividades presenciais de sempre, ainda assim não vamos deixar de chamar a atenção para essa realidade que, lamentavelmente, vem registrando números ainda maiores durante o distanciamento social”, disse Cristiane.

Na ocasião, a parlamentar antecipou que a Assembleia Legislativa lançará nos próximos dias uma campanha publicitária abordando o tema. “Agradeço ao presidente do Legislativo, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), pela sensibilidade no acolhimento a essa iniciativa. Além da campanha, vamos promover debates online enfatizando a importância das leis, canais e trabalhos desempenhados para divulgar, denunciar e coibir essa realidade”, destacou Cristiane.

Assecom