Crise de ansiedade faz o cantor sertanejo Zé Neto cancelar show

O palco é a segunda casa do cantor sertanejo Zé Neto que faz dupla com Cristiano. Mas, antes de subir nele e cantar para milhares de fãs, no último fim de semana, Zé Neto passou mal e enfrentou uma crise de ansiedade.

Um tipo de transtorno que faz com que o indivíduo que sofre com este transtorno pense no futuro de forma a projetar sua ansiedade em tudo o que pode acontecer, sempre carregado de preocupação com o amanhã.

O problema é que não é uma preocupação saudável, é um processo doentio patológico. E quando pensa no agora, no hoje, ele demonstra um medo excessivo. Medo de tudo ao redor, carregado por angústia, taquicardia e falta de ar.

Zé Neto canta o amor, os sentimentos e as emoções. E são exatamente as emoções que se abalam quando a crise de ansiedade dá o ar da graça. Um transtorno que afeta cerca de 9,3% de toda a população brasileira, entre homens, jovens, mulheres e crianças.

A crise de ansiedade é uma espécie de alerta em que ao menor sinal de um tipo ameaça a mente aciona um alarme no subconsciente objetivando afastar o indivíduo de qualquer perigo.

É uma reação natural do corpo contra o Estresse. Estado emocional caracterizado por tensão, preocupação, fobias e pensamentos ruins.

Os gatilhos da ansiedade podem ser vários. Um destes é o descontrole emocional que gera um desequilíbrio mental que alimenta essa ansiedade, aumentando a instabilidade que pode vir a ser a porta de entrada do pânico, da depressão, das alterações de humor e de outros distúrbios graves.

Fato é que a saúde mental está ligada à nossa capacidade de lidar e elaborar nossos afetos e o que pode ativar em nossa saúde mental, os medos, as angústias, preocupações, incertezas e dúvidas.

Essa sensação de imprevisibilidade e de insegurança pode evoluir para outros transtornos psíquicos, como: Transtorno de ansiedade generalizada (TGA), transtornos alimentares, transtornos de compulsão, transtorno de pânicos, bipolaridades e outras questões afins.

Por isso, é fundamental aprender a lidar com nossas crenças limitantes que trazem à tona questões conflituosas que podem impedir o indivíduo de ter relações interpessoais saudáveis consigo mesmo, se percebendo como um ser único e especial.

O importante é buscar ajuda de profissionais de saúde mental para descobrir quais gatilhos estão gerando as crises de ansiedade.

Através de ferramentas terapêuticas específicas, o psicanalista poderá auxiliar a desenvolver exercícios respiratórios para amenizar os desconfortos e fortalecer o gerenciamento das emoções a ponto de criar espaços de tempo cada vez maiores entre uma crise e outra.

Em casos mais graves, a ajuda medicamentosa pode ser exigida e prescrita por um psiquiatra. Enfim, ultimamente, relatos de crises de ansiedade são cada vez mais frequentes entre os seres humanos, assim como aconteceu com o cantor Zé Neto.

Visto que, nossas limitações são evidenciadas e a fragilidade toma conta do indivíduo em crise, uma vez que a perda do controle é evidente.

Porém, a sensação de angústia, pode também gerar depressão, pânico, desequilíbrio emocional e uma insegurança constante; aspectos comuns ao quadro descrito, que denunciam a fragilidade da saúde mental do indivíduo.

Portanto, é preciso desacelerar nossos processos internos e promover o autoconhecimento que fará com que sejamos seres mais equilibrados e conscientes de nosso papel no universo em que estamos inseridos.

Dra. Andrea Ladislau / Psicanalista