Criminosos rendem trabalhadores em caminhão e roubam mais de 100 produtos eletrônicos

Criminosos renderam o motorista de um caminhão e seus dois ajudantes e roubaram uma carga com mais de 100 equipamentos eletrônicos como celulares, notebooks e tablets na manhã desta sexta-feira (21) em Natal.

O caso aconteceu por volta das 6h no bairro Barro Vermelho, na Zona Leste da capital potiguar. O motorista afirmou que, ao passar do cruzamento da avenida Prudente de Morais com a avenida Alexandrino de Alencar, percebeu um carro de passeio de cor branca seguindo o caminhão.

O caminhão seguia no sentido ao bairro do Alecrim. Ainda de acordo com o relato das vítimas, depois de passar pelo Corpo de Bombeiros, o carro fechou o caminhão. Um homem armado entrou no caminhão e ordenou que o caminhão seguisse o carro.

Os veículos foram até uma rua próxima à abordagem, onde os assaltantes ordenaram que o motorista descesse do caminhão e destravasse o baú.

Os criminosos recolheram produtos. Entre eles, três caixas com celulares, tablets, notebooks, além de pranchas de cabelo e ventiladores. Ao todo, mais de 100 objetos foram roubados.

Na fuga, os criminosos trancaram as três vítimas no baú do caminhão. Minutos depois, os trabalhadores conseguiram sair do veículo e ligaram para a polícia para pedir ajuda. As viaturas chegaram ao local cerca de 10 minutos após o chamado.

As vítimas foram levadas para a Delegacia de Plantão da Zona Sul da capital potiguar para registrar a ocorrência. Nenhum suspeito foi preso até a última atualização desta matéria.

