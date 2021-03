Criminosos matam casal a tiros e poupam filha de 4 anos em Mossoró

De acordo com o 12º Batalhão da PM, pelo menos cinco homens fortemente armados invadiram a casa e mataram Carlos Augusto da Costa, de 25 anos e Maria Paula Silva Germano, de 28 anos, sem deixar chances de defesa para as vítimas. O casal morreu antes de chegada de qualquer socorro médico.

Balas de vários calibres foram encontradas no local do crime e recolhidas pela equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia. O corpo do homem, que era cadeirante, foi encontrado na sala do imóvel. O corpo da mulher estava na porta que dava acesso ao quintal.