Criminosos invadem unidade de saúde e matam homem a tiros no interior do RN

Um homem foi assassinado a tiros dentro de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do município de Pedro Velho, Agreste potiguar, na noite de quinta-feira (11). Segundo a polícia, quatro homens armados chegaram ao local em motos, entraram no prédio e executaram a vítima.

O crime foi registrado por volta das 21h40 na UBS de Carnaúba, distrito do município. Segundo a Polícia Militar, os quatro criminosos chegaram ao local em duas motocicletas e invadiram a unidade de saúde.

Eles encontraram o homem e atiraram várias vezes contra ele. A vítima foi identificada inicialmente como um agricultor de 51 anos. No entanto, até a publicação desta matéria, o corpo seguia sem identificação oficial do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Os criminosos fugiram após o crime. A Polícia Militar enviou uma equipe ao local minutos após o assassinato, mas nenhum suspeito foi localizado e preso.

A Polícia Civil e o Itep foram acionados para dar início às investigações. Segundo a Polícia Civil, o caso será apurado pela delegacia de Pedro Velho.

A prefeitura de Pedro Velho foi procurada por meio do telefone informado no site para questionar sobre a segurança da unidade de saúde e o que a vítima estaria fazendo no local, mas não teve as ligações atendidas até a última atualização desta matéria.