Criminosos invadem residência e matam mulheres a tiros em Caiçara do Rio do Vento

Criminosos invadiram uma residência e mataram a tiros duas mulheres durante a madrugada desta quarta-feira (17) em Caiçara do Rio do Vento, cidade da região Central do Rio Grande do Norte. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas (identificadas apenas como Nayara e Nayane) eram primas.

Conforme o relato de testemunhas aos policiais do município que atenderam a ocorrência, os criminosos invadiram casa e, além de matar as mulheres, também balearam um homem de 23 anos na perna. Ele, que já foi preso e seria usuário de entorpecentes, está hospitalizado e seu estado de saúde não foi confirmado até a publicação desta matéria.

Ainda de acordo com o relato da população, Nayara e Nayane são naturais do município de São Tomé e estavam na cidade há pelo menos um mês. As motivações para o crime são desconhecidas.

A Polícia Civil deve investigar o caso.