Criminosos invadem casa e matam duas mulheres a tiros no interior do RN

Criminosos invadiram uma casa, balearam um homem na perna e executaram duas mulheres a tiros, na madrugada desta quarta-feira (17), em Caiçara do Rio do Vento, na região Central potiguar. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Os criminosos fugiram após o crime. O homem ferido foi socorrido e hospitalizado. Segundo a PM, ele tem 23 anos, tem passagem pela polícia e é usuário de drogas.

Já as mulheres, segundo a PM, seriam duas primas, que estariam morando na cidade há cerca de um mês. No entanto, elas não foram identificadas oficialmente pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) até a última atualização desta matéria.

Acionada, a Polícia Militar enviou uma equipe da 9⁰ Companhia Independente da PM ao local, que confirmou o crime e chamou a Polícia Civil e o Itep para dar início às investigações e perícias necessárias.

A possível motivação do crime e o número de autores do crime não foram informados pela polícia.