Crime ambiental no RN: carros sobem duna em área proibida no litoral potiguar

Vídeos que mostram ação proibida foram gravados no fim da tarde de domingo (14) em Jacumã, no Litoral Norte potiguar.

Por g1 RN

15/01/2024 11h03 Atualizado há uma hora

Vídeos gravados no fim da tarde deste domingo (14) no litoral potiguar mostram carros de grande porte e 4×4 subindo o Morro da Antena, uma duna que margeia a Lagoa de Jacumã. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) , a subida de veículos no local é um crime ambiental.

A lagoa e a praia de Jacumã ficam localizadas em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, e são pontos muito frequentados por turistas e potiguares no período de veraneio.

A denúncia feita pelo Sindicato dos profissionais do Buggy no Rio Grande do Norte (Sindibuggy) aponta que a atividade flagrada no local causa erosão na lagoa da Jacumã, por causa do deslocamento da areia da duna.

O presidente da entidade, Hertz Medeiros, afirmou que um evento de veículos “off road” tinha sido marcado para o local, neste domingo (14), mas acabou suspenso pelos organizadores ao descobrirem uma fiscalização no local.

Ainda assim, de acordo com ele, após a saída da polícia, motoristas se reuniram na área para fazer manobras. De acordo com ele, a prática destrói a vegetação da duna, o que permite um maior deslocamento de areia e o possível desaparecimento da duna, o que também deverá impactar na existência da lagoa.

Além do dano ambiental, os trabalhadores locais apontam que o desaparecimento da duna e da lagoa causaria a perda de centenas de empregos no local.

“Infelizmente, não sei se por maldade ou ignorância, pessoas de bom poder aquisitivo fazem questão de destruir esse remanescente de mata ciliar com a conivência dos órgãos públicos responsáveis”, disse o presidente do Sindbuggy.

Crime ambiental

Procurado pelo g1, o Idema informou que faz ações de fiscalização de forma constante, e que durante o período do verão as rotinas de fiscalização são intensificadas nos municípios costeiros.

“Esta atividade é, sim, considerada crime ambiental por se tratar de área de dunas”, informou a instituição por meio de nota.

“Em caso de flagrante, de acordo com a Lei Federal em seu Art. 50. destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, é passível das seguintes penalidades – detenção, de três meses a um ano, e multa”, complementou o órgão.

Segundo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, coronel Eduardo Franco, equipes estão fazendo fiscalizações diariamente na região. Ainda de acordo com ele, no entanto, os motoristas fizeram as atividades indevidas à noite. Ele afirmou que a população deve denunciar os casos por meio do telefone 190.