Crianças menores de cinco anos já podem ser vacinadas contra sarampo

A vacinação contra a Influenza e o sarampo para crianças a partir de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias é antecipada em Mossoró. A coordenação de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que está seguindo o Informe Técnico emitido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) do Rio Grande do Norte que antecipa a vacinação das crianças.

A partir de agora os pais já podem procurar os pontos de vacinação. Segundo o coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, com exceção da UnP, todos os demais pontos de vacinação que incluem as 47 Unidades Básicas de Saúde e mais o Partage Shopping Mossoró disponibilizarão as vacinas da Covid-19, Sarampo e Influenza. A vacinação contra a Influenza e o Sarampo é uma campanha nacional que está acontecendo em todo o país.

Paralelo a campanha de vacinação contra a Influenza e o Sarampo, em Mossoró está acontecendo também a imunização, em todos os locais de vacinação, contra a Covid-19. Estão sendo disponibilizadas vacinas da Covid-19 para todos os grupos a partir dos 5 anos de idade.

Nessa quarta-feira acontecerá a vacinação itinerante da Covid-19, Influenza e Sarampo no conjunto Abolição V. O Trailer da Vacina ficará estacionado nas proximidades da capela de Santo Agostinho. No local a vacinação vai acontecer das 8h às 11h.