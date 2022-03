Crianças da entia Warao recebem vacinas e kis estudantis

Nessa quarta-feira, 23, mais de de 20 crianças e adolescentes das famílias de indígenas venezuelanos da etnia Warao receberam kits com material escolar e vacinação contra a Covid-19, em uma ação conjunta entre Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Mossoró. As crianças contempladas estão em idade escolar de 5 a 17 anos.

As famílias estão refugiadas em Mossoró, abrigadas no Lar da Criança Pobre. A doação foi realizada atendendo o pedido do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Uern (Neabi), que presta assistência às 21 famílias Warao residentes em Mossoró.

Segundo a pró-reitora-adjunta de Extensão da Uern, que também coordena o Neabi, a professora Eliane Anselmo, essas famílias já estão em Mossoró desde 2018, e a Uern vem realizando algumas ações de extensão com esse público, como forma de reduzir as dificuldades com que eles se deparam, que vão da comunicação ao básico para subexistência.

“Para poder estudar, as crianças precisavam de material escolar e a OAB, juntamente com o mandato do vereador Pablo Aires e a Livraria Arte e Saber, conseguiu essas doações. Para poder ingressar na escola, as crianças precisavam ser vacinadas e, com o apoio da Prefeitura de Mossoró, realizamos hoje a primeira vacina dos pequenos e as doses de reforço para os adultos”, explicou a docente.

A vice-presidente da OAB Mossoró, Diana Paula, e membros das comissões OAB em Ação e de Assistência à Criança, ao Adolescente e ao Idoso estiveram no abrigo para realizar a entrega do material escolar às crianças, junto ao empresário Elisângelo Fernandes, representante da Livraria Arte e Saber, parceira da campanha Anjos da Educação.

“Essas famílias vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, e nós precisamos chegar junto, ajudando dentro das nossas possibilidades, para mostrar que eles podem sim encontrar uma vida melhor. A OAB realiza hoje essas doações de material escolar e esperamos ajudar todas as crianças quanto à sua educação, que sempre faz a diferença na vida das pessoas”, disse Diana.

O presidente do Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Migrantes (CERAM/RN), Thales Dantas, ressaltou que o Governo do Estado vem realizando diversas ações em prol dos indígenas Warao e que parcerias com outras entidades públicas e privadas somam esforços para dar uma melhor qualidade de vida a quem chega a terras potiguares.