Crianças, adolescentes e idosos do Dix-Sept Rosado, preparam túnel do tempo para celebrar os 46 anos de LBV no RN

A Legião da Boa Vontade (LBV) oferece serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para que crianças, adolescentes, adultos e idosos consigam transformar — para melhor! — a própria realidade. Na Unidade da Instituição, no Dix-Sept Rosado, promove diversas atividades, campanhas e projetos socioassistenciais que visam ao desenvolvimento integral dos assistidos, oferecendo o apoio necessário a pessoas e famílias em situação de pobreza, estimulando e orientando o grupo familiar a ressignificar suas vivências e a reescrever suas histórias.

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, às 9h e às 14h, na Sede da Instituição na Av. dos Caicós, 2148 – Zona Oeste de Natal/RN, os integrantes dos serviços Criança – Futuro no Presente (crianças e adolescentes), Infância Cidadã (voltado para crianças de 0 a 6 anos), Vida Plena (idosos 60+) prepararam uma celebração toda especial, para comemorar os 46 anos de trabalho ininterrupto da LBV no Estado do Rio Grande do Norte, com um túnel do tempo formado por fotos de todas as atividades e campanhas empreendidas no Estado pela Instituição.

Nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos pela LBV, assiste mais de 400 famílias oriundas dos bairros Bom Pastor, Cidade da Esperança,

Dix-Sept Rosado, Nazaré, Quintas, Planalto e Nova Cidade. Na Instituição, as crianças participam diariamente de oficinas de convívio como Cidadania, Saber, Arte, Cultura, Corpo e Movimento, e ainda, atividades para uma vivência harmoniosa com o meio ambiente.

A Terceira Idade é bem cuidada pela Instituição em seu serviço Vida Plena, contribuindo para inserção sociocultural no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais. Campanhas emergenciais e humanitárias são promovidas pela Entidade no combate permanente à fome das famílias em situação de vulnerabilidade social. Todo esse trabalho só é possível ser realizado, devido a Solidariedade de centenas de doadores da sociedade norte-rio-grandense, que empreende sua doação na melhoria dos quem mais necessitam.

Para conhecer o trabalho empreendido pela LBV, visite a unidade do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Natal/RN, está localizada à Rua dos Caicos, 2148 — Dix-Sept Rosado, Zona Oeste.

Apoie essa Causa:

A LBV e você são a Esperança de milhares de famílias!

A Solidariedade não pode parar! Ajude acessando o site www.lbv.org.br ou faça uma transferência bancária pelo PIX: [email protected] . Para outras informações, ligue: (84) 3613-1655.

Serviço:

Evento: LBV celebra 46 anos em terras potiguares com um túnel do tempo

Data: 15/09/2023 (sexta-feira) — Horário: 9h às 11h e 14h às 16h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua dos Caicós, 2148, Bairro Dix-Sept Rosado — Natal/RN