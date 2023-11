Criança esquecida em van escolar é salva em Natal

Na tarde do dia 9 de novembro, uma criança foi esquecida dentro de uma van escolar, em Natal, capital do Estado. A menina, identificada como Sophia, 7 anos e com problemas de asma, desesperada, começou a bater no vidro do veículo pedindo socorro. Com isso, uma mulher percebeu a situação e acionou os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) de Natal. O caso veio a tona nesta quinta-feira, 16.

O motorista havia pegado a criança antes das 13h, mas, estacionou o veículo em uma oficina, esquecendo de deixar a menina na escola. O resgate só foi possível com a intervenção dos agentes de trânsito.

“Este incidente destaca a importância dos serviços escolares para os pais, embora a atenção seja voltada aos motoristas responsáveis e idôneos. Um caso semelhante em São Paulo resultou em óbito, ressaltando a necessidade de as escolas sempre confirmarem se as crianças chegaram em segurança”, disse a assessoria de imprensa da STTU por meio de nota.

O motorista da van escolar foi conduzido à delegacia e enquadrado por abandono de incapaz.