Criança de 3 anos é raptada e dois homens são assassinados durante ataque em Parnamirim

Dois homens identificados como Júlio César Santos de Paiva, de 32 anos e Jaciel Francisco Alexandre, de 27 anos foram mortos a tiros, na frente de uma residência, na rua Benedito Pinheiro Borges, no bairro Bela Vista, em Parnamirim, região Metropolitana de Natal. Na ocasião os assassinos ainda raptaram uma criança de três que foi abandonada logo depois.

A notícia é do Portal BO. De acordo com a polícia local o fato ocorreu por volta das 21 horas, uma das vítimas estava em casa quando homens fortemente armados chegaram em um carro branco já com a outra vítima com as mãos amarradas, logo depois invadiram o imóvel, atiraram Júlio César e em seguida efetuaram disparos também em Jaciel, os dois morreram na hora.

Ainda segundo informações policiais, pessoas que estavam na casa foram trancadas no banheiro e uma criança de três anos levada pelos assassinos, porém foi abandonada e resgatada.

Os bandidos fugiram do local do crime gritando o nome de uma facção criminosa que atua no Estado. Diligencias foram feitas após o registro do crime, porém nenhum suspeito foi preso.

