CRESCIMENTO ESPIRITUALMENTE – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

CRESCIMENTO ESPIRITUALMENTE

Em nossa jornada pela vida e nos ensinamentos acadêmicos e espirituais, ficou fácil perceber que o mundo vem sofrendo profundas mudanças conceitual e de princípios, pré-estabelecidos.

Vivemos num mundo solúvel e de transformações tempestivas. E as virtudes, que estavam enraizadas na alma, vêm pouco a pouco, sendo destruídas por teorias que desconheçam da realidade e de uma vida de propósito.

As virtudes como: generosidade, integridade, retidão, honestidade, temperança, paciência, bondade e humildade. São tidas como ações de fracassados e de pessoas fracas de alma. Mera ilusão, estes que buscam praticar as virtudes são os fortes da geração que se banha na lama de rejeição eterna.

Eis os valores que pavimentam o caminho da vida eterna. E que são poderosos para mudar vidas, iluminar os passos neste vale de lágrimas, transformar as comunidades e a sociedade. Leia com calma, meditando, orando ao Espírito de Deus para lhe dar graça, conforto e coragem para mudar.

1- Obediência – “Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.” (João 14:15). Não é fácil ter um coração obediente. Pois obedecer às regras e às leis é penoso, porém gratificante no final da jornada. Visto que obedecer está ligado a agir com a verdade e com a justiça.

2- Verdade – E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. (João 8:32). No mundo atual, vale mais uma mentira contada do que uma verdade dita. O mundo empresarial, político e outros sobrevivem da inverdade misturada à trapaça. Este é um dos princípios mais duros e libertadores que há.

3- Justiça – Pois o Senhor é Justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. (Salmos 11:7). Porventura ficarão ao lado do Eterno aqueles que não têm agido em justiça? O sentimento e o senso de justiça são a base para um bom equilíbrio físico e mental.

Quando agimos dentro da justiça, ou seja, da reta justiça, estamos adorando o Eterno em Espírito, o qual nos justifica e dá testemunho. O justo recebe do Eterno o espírito de discernimento do que é certo e do que é errado. Então, busque, pratique e acredite na reta justiça começando do seu interior.

4- Honestidade e Lealdade – Portanto, volte para o seu Deus; pratique a lealdade e a justiça, e confie sempre no seu Deus. (Oséias 12:6). Num mundo onde estar em primeiro lugar é melhor do que servir, as palavras honestidade e lealdade soam como fraquezas ou loucura. No entanto, o bom caráter é revelado na virtude da lealdade combinada com a virtude honestidade. Todavia, em nosso tempo, essas virtudes são motivo de chacota e piadas, criando no homem honesto e leal a vergonha de agir com virtudes.

5- Gratidão – Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. (1 Tessalonicenses 5:18). Agradecer é um ato de sabedoria e humilde. Então, seja grato em todo tempo, pois, a ingratidão cria um espírito amargo, de rancor e de egoísta.

6- Serventia – Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, (Colossenses 3:23). Serventia é grandeza de espírito e humildade de alma. Todos os dias a natureza nos ensina essa lição ao servir com sua sombra, raízes, folhas, galhos e frutos.

7- Humildade – Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. (Filipenses 2:3). Ter um coração humilde é ser diferente do mundo, onde opera o egoísmo e o orgulho.

Portanto, ore ao Eterno e clame ao seu nome para que essas virtudes venham habitar em seu coração e que sejam luz para iluminar um mundo de trevas.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo