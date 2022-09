Cresce expectativa pelo aniversário de 54 anos da Uern

Ambos nasceram em 1968, mas somente em 1997 os caminhos de Júlio César Soares e o da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) se encontraram. Apenas cerca de 02 meses de diferença separam a data de nascimento do servidor público (30 de julho) e o da instituição de ensino superior, que completa 54 anos na próxima quarta-feira, dia 28 de setembro.

Do último aniversário para cá, a Uern viveu nos últimos 12 meses uma série de conquistas históricas.

A primeira delas foi ainda durante a Assembleia Universitária dos 53 anos em que a Uern empossou sua terceira reitora eleita, professora Dra. Cicília Raquel Maia Leite, e o vice-reitor professor Dr. Francisco Dantas de Medeiros Neto, e presenciou a governadora do RN, Fátima Bezerra, sancionar o fim da lista tríplice para escolha de reitor(a) e vice-reitor(a) na instituição. O resultado da escolha da comunidade acadêmica nas eleições prevalece, sem interferência política.

Antes de 2021 acabar, mais emoção viveriam professores, técnicos, alunos e autoridades na cerimônia em que a chefe do Executivo estadual sancionou, no dia 29 de dezembro, no pátio da Reitoria, a tão sonhada autonomia financeira e patrimonial da Uern, se tornando a segunda universidade estadual do Nordeste a conquistar tal feito.

Em março deste ano, mais motivo de comemoração com a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), que traz mais segurança, estabilidade, autoestima, incentivo e valorização para Júlio César e os mais de 1.430 servidores públicos da Universidade.

Ingressante do curso de Ciências Sociais em 1995, Júlio atuou como aluno bolsista de 1997 até 1998 fazendo o trabalho de digitador em uma das faculdades no Campus de Mossoró. Não chegou a terminar o curso, mas em 2004 prestou o concurso público, foi aprovado e tomou posse. Exerce até hoje o cargo de técnico especializado na área de informática.

“Desde a entrada na Uern até os dias de hoje é só aprendizado e satisfação por fazer parte da história da Universidade”, comentou o servidor lotado na Diretoria de Informatização (Dinf).

Nascida como uma universidade de Mossoró há mais de cinco décadas, tendo à frente da sua criação o professor João Batista Cascudo Rodrigues, hoje a Uern vai além de ser uma instituição estadual, ela é do Nordeste, do Brasil e porque não do mundo, tendo em vista sua abrangência e as relações pessoais e institucionais que mantém por aí afora.

São 56 ofertas de cursos presenciais e 05 cursos de graduação em EaD. Na pós-graduação, são 09 cursos de especialização, 22 de mestrado e 04 de doutorado em diversas áreas do conhecimento. Todos os cursos de graduação são reconhecidos e os programas de pós-graduação, consolidados.

De 1980 até agora, a Uern emitiu cerca de 44 mil diplomas de graduação. Esse número é ainda maior, porém desconhecido, uma vez que, da fundação até 1980, os diplomas eram emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Ao convidar a sociedade potiguar para as comemorações, a reitora Cicília Maia falou da alegria de vivenciar mais um aniversário da instituição com inúmeros motivos para se orgulhar.

“Uma universidade socialmente referenciada, inclusiva e includente, democrática e também autônoma. Temos orgulho da nossa história e consciência do nosso papel no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Nossa missão primeira sempre foi oportunizar novas perspectivas de transformação de vidas e realidades, mas lembrando que nada disso seria possível sem o apoio da sociedade que abraçou a nossa universidade desde a sua criação”, declarou.

Programação

As festividades em alusão ao aniversário da Uern começaram na quarta-feira passada, dia 21, com um evento em comemoração ao Dia Nacional do Direito das Pessoa com Deficiência, na Faculdade de Enfermagem (Faen) e uma Missa em Ação de Graças, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Centro de Mossoró.

Na quinta-feira, 22, a programação seguiu com o Quinta Cultural, no pátio da Reitoria, e o Culto Evangélico, na Igreja Presbiteriana, bairro Doze Anos, Mossoró.

Nesta terça-feira, 27, a programação segue com o Culto aos Orixás, às 16h, no pátio da Reitoria.

No dia 28 de setembro, ocorre a tradicional Assembleia Universitária, no Teatro Lauro Monte Filho, a partir das 16h. A cerimônia será transmitida ao vivo no canal Uern Oficial no YouTube e no canal 15.2 da TCM.

Durante a cerimônia, haverá a homenagem a professores e técnicos-administrativos agraciados com títulos honoríficos.

O título de Doutor Honoris Causa será concedido à professora Maria Zelma de Araújo Madeira. A professora Benômia Maria Rebouças (in memoriam) será agraciada com o título de Professor Honoris Causa.

Já o título de Professor Emérito será conferido à professora Maria do Socorro da Silva Batista. Receberá o Diploma de Mérito Administrativo o técnico de nível superior Francisco Vicente Rodrigues.