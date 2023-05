Credenciamento da imprensa para o MCJ 2023 inicia nesta segunda-feira

A Prefeitura de Mossoró abrirá nesta segunda-feira (8) o credenciamento para veículos de comunicação e profissionais da imprensa interessados na cobertura do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023, que acontecerá de 3 a 24 de junho.

O credenciamento acontecerá de forma exclusiva pela internet, por meio do sistema “Mossoró Digital”. As solicitações serão recebidas de 8 a 12 de maio. A efetivação do credenciamento dos veículos e profissionais interessados na cobertura do evento será feita levando em consideração os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Comunicação Social.

O solicitante deve ficar atento às informações solicitadas pelo sistema, além de acompanhar o processo de credenciamento na plataforma. Os pedidos serão analisados por ordem de inscrição, através de comissão formada pela Secretaria de Comunicação. Os veículos deverão preencher, por meio de sistema eletrônico, as informações referentes à empresa, como CNPJ, endereço, além dos dados referentes aos trabalhadores e envio da declaração do órgão de comunicação.

Os profissionais da imprensa receberão as credenciais no dia 30 de maio, no período das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Biblioteca Municipal. O regulamento completo referente ao uso da credencial está disponível na página oficial de credenciamento.

Assecom