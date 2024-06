Cratera causa interdição da RN-177 e deixa município isolado no Oeste potiguar

Uma cratera aberta na RN-117, na noite de quarta-feira (12), causou a interdição total da rodovia em Rodolfo Fernandes, no Oeste potiguar.

Com a via fechada, o município ficou sem acesso a caminhões e ônibus. Outros veículos chegam à cidade por estradas da zona rural de Severiano Melo.

Segundo a prefeitura do município, por volta das 18h, um buraco começou a se abrir na via, perto do sangradouro de um açude. O buraco aumentou gradativamente e se tornou uma cratera.

Após ser informada do caso, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo foi ao local e interditou o trecho nos dois sentidos.

O município ainda informou que o comunicou o fato ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens (DER), responsável pela rodovia, que orientou que a prefeitura não fizesse nenhuma intervenção na via até que os técnicos do órgão estadual analisassem a gravidade do dano.

Nesta quinta-feira (13), o DER informou que uma equipe foi enviada para o local, mas não repassou o resultado da vistoria dos profissionais.

O município anunciou que começou a construção de um desvio provisório para amenizar os danos.

O acesso da cidade está sendo realizado pela zona rural do município de Severiano Melo, porém os veículos de grande porte não conseguem usar as estradas vicinais.

Entregas de mercadorias foram suspensas e os alunos que precisam se deslocar para aulas em outros municípios estão sem transporte, uma vez que os ônibus não passam pela estrada alternativa.