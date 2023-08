CPI do Futebol ouve representante de empresa de fiscalização de apostas

Agência Câmara de Notícias

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que apura a manipulação de resultados de jogos de futebol ouve nesta quarta-feira (16) representante da Sportradar Integrity Services, empresa de acompanhamento das apostas, prevenção e detecção de fraudes e manipulação no esporte.

O debate atende a requerimento dos deputados André Figueiredo (PDT-CE) e Mersinho Lucena (PP-PB). Mersinho Lucena explica que a CBF firmou um contrato com a empresa Sportradar com o propósito de monitorar e supervisionar os resultados dos jogos no Brasil, buscar a lisura das apostas e identificar possíveis fraudes. “Ocorre que esse sistema não conseguiu impedir a manipulação do mercado de apostas envolvendo os jogadores”, destaca o parlamentar.

Já para André Figueiredo, a empresa tem relevantes informações para a compreensão do cenário das apostas esportivas.

A comissão

A CPI é presidida pelo deputado Julio Arcoverde (PP-PI) e relatada pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

A iniciativa para criar o colegiado partiu de investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás que levantaram suspeitas de manipulação no resultado de quatro jogos da série B. Os parlamentares acreditam que as irregularidades também tenham sido cometidas em partidas de outras séries.