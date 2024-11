CPI das Bets aprova convocações de Deolane, Safadão, Jojo Todynho e donos de sites de apostas

A CPI das Bets do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a convocação da influenciadora Deolane Bezerra; dos cantores Jojo Todynho e Wesley Safadão; e do humorista Tirulipa. Também foram aprovadas os comparecimentos de donos de sites de apostas.

As datas para os comparecimentos dos convocados ainda serão agendadas.

Instalada na semana passada, a CPI tem prazo de 123 dias para investigar a “influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras”, além da possível associação com organizações criminosas em práticas de lavagem de dinheiro.

A CPI quer apurar se influenciadores estão envolvidos em possíveis ilegalidades com recursos de apostas online, as chamadas bets.

No mês de setembro, Deolane Bezerra ficou presa por 15 dias após operação contra uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) externou preocupação com o endividamento e vício de pessoas em apostas.

“Muitos jogadores com vícios estão pedindo dinheiro a agiotas, isso é muito grave. São bilhões de reais que estão saindo do nosso comércio e, com isso, o setor de serviços está sentindo muito”, afirmou a relatora.