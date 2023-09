CPI da Manipulação no Futebol ouve presidente da CBF e vota relatório final

Agência Câmara de Notícias

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que apura a manipulação de resultados de jogos de futebol reúne-se nesta segunda-feira (11) com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Santos, e ex-dirigentes da instituição. Deputados querem que a CBF explique detalhadamente quais medidas estão sendo adotadas para prevenir e combater a manipulação de resultados.

A audiência foi pedida pelos deputados Fred Costa (Patriota-MG), Luciano Vieira (PL-RJ), Ricardo Silva (PSD-SP), Mersinho Lucena (PP-PB) e Daniel Agrobom (PL-GO).

Costa afirma que a manipulação de resultados de partidas de futebol coloca em xeque a credibilidade do esporte mais popular do País. Já Ricardo Silva lembra que a CBF desempenha papel fundamental na organização e na administração do futebol brasileiro.

A audiência, segundo Silva, é “uma oportunidade para o presidente da CBF apresentar sua versão dos fatos, contribuir com informações relevantes para a investigação e colaborar com os esforços da CPI”.

Segundo Mersinho Lucena, a CBF contratou um sistema, junto à empresa Sportradar, para monitorar apostas e identificar possíveis fraudes. “Ocorre que este sistema não conseguiu impedir a manipulação de mercados de apostas envolvendo jogadores”, critica.

Além de ouvir os dirigentes da CBF, a CPI também deve votar hoje o parecer do relator, deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

A CPI

Presidida pelo deputado Julio Arcoverde (PP-PI) e relatada pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE), a CPI da Manipulação no Futebol foi instalada em 17 de maio a partir de investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás que levantaram suspeitas de manipulação no resultado de quatro jogos da série B.

Os parlamentares acreditam que as irregularidades também tenham sido cometidas em partidas de outras séries.