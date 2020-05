Covid-19: Teich anuncia contratação de 267 profissionais no Amazonas

Segundo boletim divulgado ontem (2) pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas registrou mais 339 casos da doença, totalizando 6.062 casos confirmados do novo coronavírus no estado. O número de mortes subiu para 501. Dos 6.062 casos confirmados no Amazonas, 3.658 são de Manaus (60,3%) e 2.404 do interior do estado (39,6%). Estão em investigação 64 óbitos e 31 foram descartados para o novo coronavírus.