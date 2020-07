COVID-19: RN tem 702 pessoas internadas, sendo 360 em leitos críticos; ocupação é de mais de 90%

A Secretaria de Estado e Saúde Pública-Sesap atualizou os dados do coronavírus no Rio Grande do Norte nesta terça-feira(07). Na ocasião, o médico Petrônio Spinelli, secretário adjunto, informou a taxa de ocupação de leitos neste momento em 92%.

Petrônio ainda informou que 702 pessoas estão internadas, entre leitos críticos e clínicos, em hospitais públicos, privados ou filantrópicos. Desse total, 360 estão em leitos críticos.

Entre regiões, a ocupação se encontra no seguinte cenário:

Oeste – Mossoró – 100%;

Mato Grande – 100%

Região metropolitana de Natal – 96%

Seridó – 69%

Alto Oeste – Pau dos Ferros – 66,7%

Fonte: Blog do BG