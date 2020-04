Covid-19 lota hospitais e gera colapso funerário em Belém

Apesar de números oficiais indicarem apenas 85 mortes por coronavírus e cerca de 2 mil infecções, profissionais de saúde relatam falta de testes. Defensoria Pública diz que há subnotificação de casos.

Segundo a contagem oficial da prefeitura, até esta terça-feira (28/04), Belém, com 1,4 milhão de habitantes, confirmou 2.047 casos de covid-19 e 85 mortes em decorrência do novo coronavírus. Mais de 400 testes aguardam resultado.

Nos três cemitérios municipais, a movimentação indica um cenário mais grave. Segundo a investigação da Defensoria Pública, o Serviço de Verificação de Óbito, acionado apenas em casos de mortes não violentas, foi chamado para recolher 65 corpos de prováveis vítimas da covid-19 apenas no último domingo. Antes da pandemia, a média diária era de sete chamadas. Em cidades da região metropolitana, como Ananindeua, enterros não puderam ser feitos devido à falta de guia de sepultamento.

Com o aumento das mortes, um caminhão frigorífico, com 50 corpos, estacionado em frente ao Instituto Médico Legal (IML) já funciona como uma extensão do prédio. Segundo o contrato publicado pela prefeitura, o aluguel do veículo, de 72 mil reais mensais, se estende até novembro de 2021.

“Existe muita subnotificação”, avalia Luana Pereira, defensora pública que também atua em Belém. “Estamos só no início da contaminação aqui na região e já estamos nessa situação”, lamenta.

Procurada pela DW Brasil, a prefeitura de Belém não se manifestou até o fechamento da reportagem.

Caos e colapso

Segundo informações, a ocupação dos leitos de enfermaria e UTIs chegou a 92% não só na rede pública, mas na privada também”. Caso um paciente grave precise de um respirador, não há equipamento disponível, pois todos estão em uso no momento.

Com informações da DW Brasil