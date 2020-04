Covid-19: Governo alerta para aumento de casos e alta taxa de ocupação de leitos

Com base na análise diária da evolução da pandemia do novo coronavírus, o secretário adjunto da Saúde Pública do Governo do RN, médico Petrônio Spinelli, considerou neste sábado (25) o momento como “delicado, por que os números crescem com gravidade e trazem a preocupação com a ocupação, por casos graves, de 41,5% dos leitos disponíveis.

O RN tem atualmente 3.928 casos suspeitos em 155 municípios. 781 casos confirmados em 53 municípios. 2.838 casos descartados, 40 óbitos em 17 cidades e 289 recuperados. Petrônio explicou que tudo o que está sendo feito pelo Governo e pelas equipes médicas nas unidades de saúde e hospitais fica neutralizado se o comportamento social não obedecer as regras de proteção. “A ocupação dos leitos hoje mostra isso. E já constatamos um tensionamento nas UPAs, pronto-socorros e hospitais. É preciso repetir: há forte necessidade de a população manter o isolamento social”.

Spinelli atribui o aumento dos casos à saída às ruas e a permanência das pessoas em filas, sem a devida proteção, para receber a ajuda de R$ 600,00 do Governo Federal e resolver problemas bancários. “Toda vez que há aumento de aglomerações, o impacto acontece 10 a 14 dias depois. A previsão é que os próximos dias serão dramáticos, pois vão refletir a saída das pessoas às ruas nos dias passados”, explica.

Sobre a descrição para serviços e atividades funcionarem, contidas no Decreto 29.634, Spinelli disse que não são medidas para as pessoas irem às ruas, mas para dar condições de melhor abastecimento e atendimento às necessidades essenciais, e permitir o isolamento. “Até agora o isolamento não alcançou o nível que precisamos. Talvez os próximos dias exijam medidas mais drásticas. A evolução das ocorrências vai dizer”.

Médico sanitarista e secretário de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do RN, Jaime Calado informou que as medidas do decreto foram tomadas ouvindo o Comitê de especialistas e cientistas da UFRN, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde – LAIS e da Fundação Oswaldo Cruz, que assessora a administração estadual, e em obediência às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. “Não há flexibilização e sim expressão na norma do que é atividade essencial. E, se observados os cuidados recomendados, não teremos impacto. Não vamos sair dessa sozinho. Temos que somar esforços, cada um fazendo sua parte”.

Jaime Calado também afirmou que “o uso da máscara é fundamental, única barreira entre você e o coronavírus. O uso da máscara reduz em mais de 90% a possibilidade de contágio. Nenhum país do mundo saiu dessa pandemia sem o uso generalizado de máscaras”.

PRODUÇÃO DE MÁSCARAS

O Governo RN criou o programa RN+Protegido, em parceria com o grupo têxtil Guararapes, para produzir máscaras, através de 78 oficinas de costura localizadas no interior do Estado. O Governo paga a mão de obra e as empresas do setor organizam a produção e fornecem material. A Guararapes doou tecido para a confecção de 3 milhões de máscaras e organiza a produção. A Coteminas doou material para 200 mil máscaras, a Nortex para 120 mil máscaras e a Vicunha doou 40 mil metros de tecido. O Sindicato da Construção Civil (Sinduscon) também doou material para 150 mil máscaras.

Dois milhões de máscaras produzidas pelo RN+Protegido irão para os municípios, a distribuição será de acordo com a entrega de 300 mil máscaras por semana pelas oficinas. A distribuição iniciou nesta semana. “O uso da máscara não dispensa o distanciamento social, o afastamento de aglomerações e lavar as mãos com frequência”, ressaltou Jaime Calado.

MEDIDAS ECONÔMICAS

No campo da economia, o Governo do Estado tomou medidas para preservar as empresas do RN: dispensou o ICMS do Simples Nacional – regime no qual se enquadra o maior número das empresas no RN -, dispensou o ICMS das contas de energia das pessoas de baixa renda incluídas no Cadastro Único Nacional, prorrogou licenças ambientais, está informando e orientando sobre os parcelamentos de financiamento e contribuições, através da Agência de Fomento do RN (AGN), da Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste.

“Estamos cuidando para socorrer as empresas e pessoas físicas. Nos sites da Sedec http://www.sedec.rn.gov.br e da Secretaria de Estado da Tributação, http://www.set.rn.gov.br disponibilizamos todas as medidas tomadas nos âmbitos estadual e federal para minimizar os efeitos da pandemia na economia”.

Jaime Calado informou, ainda, que a governadora Fátima Bezerra conseguiu que as empresas e pessoas físicas do RN tenham acesso a recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE), empréstimos com juros de 2,5% ao ano e com a primeira prestação a pagar em janeiro de 2021 para tomada de crédito para investimentos de até R$ 200 mil. “Toda semana estamos em reunião virtual com representantes da indústria, do comércio e com instituições bancárias, num esforço para diminuir o impacto negativo na economia e junto à sociedade”.

O secretário registrou que a ajuda Federal para os estados e municípios compensarem as perdas de arrecadação ainda não chegou, e cobrou: “É preciso socorrer os estados e municípios, por que eles é que cuidam das pessoas”, finalizou.

Assecom