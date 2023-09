Covid-19: Fiocruz faz alerta para aumento de casos no RN e mais cinco estados

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através do boletim InfoGripe divulgado nesta quarta-feira, 20, acenou que o cenário segue similar ao da semana passada, quando foi identificado um ligeiro aumento nos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) associadas à Covid-19, localizados especialmente em estados do Sudeste e do Centro-Oeste, com destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.

Na tendência de longo prazo, segundo a atualização, seis estados apresentaram sinal de crescimento de SRAG : Ceará, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. A análise tem como base a Semana Epidemiológica 37 – de 10 a 16 de setembro – e a análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 18 de agosto.

De acordo com o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, a população adulta é a mais afetada e faz um alerta para alguns estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

Devido a retomada dos casos, Marcelo chamou atenção para a importância de manter a vacinação em dia. “Temos a vacina bivalente, agora disponível para a maior parte das faixas etárias. E mesmo para aquelas faixas às quais a bivalente ainda não está aprovada, estar em dia com a vacina disponível para a sua idade é fundamental, especialmente agora que observamos esse aumento”, destaca.