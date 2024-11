Corrida de Santa Luzia acontece próximo final de semana; veja informações

A Corrida de Santa Luzia, promovida pela Paróquia de Santa Luzia acontecerá em dois momentos: para as crianças no dia 30 de novembro, com início às 16h30, e para adultos no dia 1º de dezembro, largada às 5h30, ambos com largada em frente à praça Pastor Manoel Nunes da Paz, em frente ao Museu Lauro da Escóssia, situada na Avenida Dix-Neuf Rosado, passando em frente à Catedral de Santa Luzia.

Conforme o regulamento, o percurso da corrida terá duas distâncias: cinco e dez quilômetros, com participação de pessoas de ambos os sexos.

A idade mínima para participação é de 14 anos (5 km) e 18 anos (10km). Na corrida Kids pode participar crianças de 3 anos completos aos 13 anos.

A premiação é uma medalha de participação para todos os que concluírem a prova e troféus para os primeiros colocados.

Percurso disponível no site: www.tiquet.com.br