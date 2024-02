Corretora de empréstimos é presa suspeita de aplicar golpes na ordem de R$ 150 mil no RN

Policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal) deram cumprimento, na manhã desta terça-feira 06, a um mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher, de 40 anos, suspeita por diversos estelionatos. A suspeita, uma corretora de empréstimos, foi presa no bairro Nova Parnamirim, no município de Parnamirim, na Grande Natal. Os prejuízos apurados ultrapassam R$ 150 mil.

De acordo com informações levantadas pela Polícia Civil, a corretora trabalhava com empréstimos consignados para servidores e aposentados e é suspeita por aplicar o golpe da “falsa portabilidade de empréstimos”, pelo qual convencia seus clientes a contrair novos créditos para quitar as dívidas anteriores, oportunidade em que a investigada acabava por se apropriar desses valores, em prejuízo das vítimas, majoritariamente idosas.

Em um dos casos, a suspeita chegou a abrir uma conta, com dados de um dos seus clientes, um homem aposentado, em um banco digital, a qual utilizou para contratar vários empréstimos. Na oportunidade, ela subtraiu todos os valores.

Além da prisão, foi decretado o bloqueio judicial das contas da investigada, no montante do produto dos crimes.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.