Correios divulga cronograma previsto para concurso público

Os Correios anunciaram o cronograma previsto das próximas etapas do concurso público nacional da empresa, que foi apresentado em reunião para as federações representativas das empregadas e dos empregados na terça-feira (2).

Ainda não há uma data exata para a realização do concurso. No entanto, de acordo com o cronograma, a previsão é que seja realizada no final deste ano.

Confira o cronograma:

Março a julho – Planejamento do certame e processo licitatório para contratação da empresa especializada;

Agosto – Contratação da banca;

Setembro – Edital do concurso;

Dezembro – Início das contratações.