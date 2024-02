Corregedoria afasta servidores da área de inteligência do presídio federal de Mossoró

A Corregedoria da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), afastou nesta terça-feira, 20, três servidores do presídio federal de Mossoró que comandavam as áreas de divisão de inteligência, de segurança e administração da unidade de segurança máxima. Eles ficarão destituídos até ser concluída a sindicância instaurada no órgão.

O diretor do presídio já havia sido afastado do cargo desde a semana passada por decisão do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na mesma ocasião, ele anunciou Carlos Luis Vieira Pires como interventor para assumir o comando da penitenciária em caráter provisório.

Imagem ruim de câmera de segurança pode ter prejudicado monitoramento em presídio de Mossoró — Foto: Reprodução / TV Globo

“O afastamento se dará até a conclusão dos procedimentos apuratórios correcionais”, diz o texto assinado pela coorgedora-geral da Senappen, Marlene Inês da Rosa. Conforme a portaria, eles continuarão exercendo o posto de agentes penitenciários, mas não mais o de chefia desses setores.