Corpos encontrados na zona rural de Mossoró podem ser de garotos desaparecidos

Na manhã desta terça-feira (03), foram localizados na zona rural de Mossoró, três corpos masculinos – possivelmente dos três adolescentes desaparecidos há mais de 20 dias. Ambos estavam com as mãos amaradas em estado avançado de putrefação. De acordo com a Polícia Militar, os corpos foram descobertos em uma estrada carroçável que liga a RN-013 à Estrela da Raiz.

Três jovens de 14, 16 e 17 anos, estão desaparecidos desde o dia 19 de outubro. Segundo as investigações, quatro rapazes saíram em um veículo roubado para um passeio pela região, entre as cidades de Mossoró e Grossos. No entanto, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal enquanto trafegavam pela BR-304, perto do antigo Puxa Boi. Eles fugiram na direção da Estrada da Raiz. Em dado momento, abandonaram o carro e adentraram a mata. Destes, três conseguiram escapar.

O que havia ficado para trás, narrou que ouviu um tiro e se escondeu. Os três adolescentes que fugiram, não foram mais vistos e os familiares não obtiveram notícias a respeito dos desaparecimentos.

Os garotos desaparecidos foram identificados como Diogo, de 14 anos; Carlos, de 16; Anderson, de 17.