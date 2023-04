Corpos de pescadores desaparecidos em Mossoró são encontrados

Na manhã deste domingo, 2 de abril, após 24 horas de buscas, os corpos dos dois pescadores que desapareceram sábado, no Açude do Saco, foram encontrados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e com a ajuda de populares, realizaram o resgate.

As vítimas são Francisco das Chagas da Silva, de 49 anos, e Júlio Lima de Moura, de 66 anos.

De acordo com informações, Júlio e Chagas eram experientes, mas devido a sangria do açude está muito forte devido as chuvas, caíram do barco e não conseguiram sobreviver.