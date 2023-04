Corpos de jovens desaparecidos em barragem de Mossoró são encontrados

Após mais de 48 horas de buscas, os corpos de Janicleiton Expedito da Silva, de 26 anos e Thiago Pereira dos Santos, de 22 anos, foram encontrados na manhã desta terça-feira (25).

Eles desapareceram na tarde de domingo, 23, enquanto tomavam banho na Barragem da Farinha, localizado na Comunidade de Chafariz, zona rural de Mossoró. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no mesmo dia e iniciaram as buscas pelo local, mas devido as fortes correntezas, não conseguiram localizá-los.