Corpo encontrado em estrada é de homem que matou mãe e feriu pai no RN, confirma Itep e PC

O corpo de um homem que foi encontrado por policiais militares durante a manhã da última quinta-feira (14) em uma estrada de terra entre as cidades de Boa Saúde e Elói de Souza, no Agreste do Rio Grande do Norte, se trata daquele que assassinou a mãe e feriu o pai na cidade de Lagoa Salgada. As informações foram confirmadas pelo Itep e pela Polícia Civil.

O homem, identificado como José Camilo de Oliveira Sena, tinha 28 anos. Ele foi encontrado com diversas marcas de tiros, na cabeça e em outras regiões do corpo. Ele foi recolhido e levado para a realização da perícia. Conforme informou o Itep e a PC, o corpo de José Camilo foi reconhecido por familiares e entregue para eles por volta das 18h de quinta-feira.

A PM realizava buscas para encontra-lo desde a noite da última terça-feira (12), data em que o crime ocorreu.

O crime

O homicídio foi registrado por volta das 21h, na zona rural de Sítio Lameiro, uma área de Lagoa Salgada que fica nas proximidades de Monte Alegre. O autor do crime havia consumido bebidas alcóolicas e passou a discutir com os pais logo ao chegar na casa onde vivia com eles. Durante a briga, ele atacou os pais com uma faca peixeira e matou Josélia no quarto.

Francisco estava na sala quando foi socorrido, sendo encaminhado em estado grave ao Hospital Deoclécio Marques. De acordo com a PM, o pai do homem chegou a ficar com as vísceras para fora de seu corpo, devido a gravidade dos ferimentos.

Ainda conforme informado pela PM de Lagoa Salgada, o assassino possuia um histórico de problemas psicológicos e brigas constantes com os pais.