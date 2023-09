Corpo de Walewska Oliveira é enterrado em Belo Horizonte

Walewska morreu na última quinta-feira (21), em São Paulo, após cair do 17º andar do prédio onde morava. A Polícia Civil paulista investiga as circunstâncias da morte e apura a suspeita de suicídio.

A atleta nasceu na capital mineira e tinha 43 anos. Ela foi campeã pela seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, ganhou medalha de bronze nos jogos de Sidney, em 2000, e fez parte da seleção enviada para Atenas, em 2004.

Walewska encerrou a carreira no Praia Clube, em Uberlândia, e se aposentou em 2022. Ela também já passou pelo Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte.