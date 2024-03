Corpo de mulher desaparecida em açude no interior do RN é encontrado

Na manhã desta quarta-feira, 6, o corpo da mulher, identificada como Maria das Vitórias Dantas, 51 anos, que desapareceu enquanto atravessava o Rio Carnaúba junto com o esposo em um veículo durante o último domingo, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte.

Na terça-feira, 5, o seu companheiro, identificado como José Everaldo Dantas, 48 anos, também foi encontrado sem vida.

Segundo informações repassadas, o corpo de Maria foi encontrado por volta das 6h no mesmo reservatório em que o corpo de José Everaldo estava. O Açude do Governo fica localizado a uma distância de aproximadamente 2 quilômetros do local de onde o carro do casal foi levado pelas águas após o rompimento de uma barragem.