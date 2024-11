Corpo de Maria Fernanda é encontrado e principal suspeito é preso; Polícia Civil emite nota

O corpo da jovem Maria Fernanda, de 12 anos foi encontrado na tarde desta segunda-feira 4 pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), a menina estava desaparecida desde a última quinta-feira 31, quando estava indo para escola em São Gonçalo do Amarante. O principal suspeito foi preso e confessou o crime.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte manifesta sua profunda solidariedade aos familiares e amigos de Maria Fernanda da Silva Ramos, de 12 anos, cujo corpo foi encontrado após intensas buscas realizadas pela equipe da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Maria Fernanda foi vista pela última vez ao sair de casa para a escola em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, na última quinta-feira 31.

Informamos que o principal suspeito foi preso na tarde desta segunda-feira 4 em uma operação das equipes de investigação e confessou o crime. Seguimos empenhados em esclarecer todos os detalhes do caso e assegurar que a justiça seja realizada. Reiteramos nosso compromisso com a segurança pública e nossa solidariedade aos familiares neste momento de profunda dor.

Novas informações serão divulgadas assim que possível.