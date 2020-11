Corpo de Maradona está sendo velado na Casa Rosada

Começam nesta quinta-feira (26), no Palácio Presidencial da Argentina, as cerimônias fúnebres do ídolo Diego Maradona que faleceu ontem (25), em sua casa, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Mario Huck, porta-voz da Presidência, declarou à imprensa que as solenidades serão realizadas na Casa Rosada, até sábado, 28. O corpo chegou de madrugada à sede do governo e começou a ser velado por volta das 6h. Neste momento, a entrada do público no local foi marcada por pequenos tumultos.

Houve um princípio de confronto entre os torcedores e a polícia por volta das 7h30, devido o intenso fluxo de pessoas no local. A entrada está sendo controlada na porta da Casa Rosada e às 8h, a situação estava mais contida.

Centenas de pessoas esperam para se despedir do campeão mundial de 1986, algumas deixam flores e camisetas sob o seu caixão. O governo da Argentina declarou luto oficial de três dias, estima-se que 1 milhão de pessoas participem do funeral.