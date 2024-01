Corpo de homem raptado no bairro Pirrichil é localizado pela PM

A Polícia Militar fez na manhã e tarde de segunda-feira, 15/01, várias diligências na região do bairro Pirrichil, após receber informações de que um homem havia sido raptado de sua casa, no mesmo bairro e espancado na madrugada do mesmo dia, porém a Polícia não localizou nada no decorrer das diligências.

Ao amanhecer o dia desta terça-feira, 16/01, uma quantidade enorme de moscas estavam sobrevoando um local de mata, no bairro Pirrichil o que chamou a atenção dos policiais que continuavam as diligências na região. E que confirmaram que existia ali, enterrado em uma cova rasa e coberta de mato, o corpo de um homem que com a chegada do ITEP, (Instituto Técnico e Científico de Perícia) e da Polícia Civil, confirmaram ser o homem raptado no dia anterior.

O mesmo foi identificado por Daniel Souza Nascimento de 31 anos, que já tinha passagem no sistema prisional e que tinha sido preso no dia 01/01 após arrombar várias lojas no Centro de Mossoró.

O corpo foi encaminhado pelo ITEP para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil vai investigar esse que é o terceiro crime do ano de 2024 em Mossoró.